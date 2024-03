Divulgação/ Okre Imóveis Mansão de Glória Maria é colocada à venda por R$ 13 milhões; veja fotos

A mansão em que viveu Glória Maria, no Rio de Janeiro, foi posta à venda por R$ 13 milhões. A jornalista viveu no local por cinco anos e tinha a intenção de comprá-lo.

O imóvel está localizado na Gávea, Zona Sul da cidade, possui 1100 m² com cinco quartos, sendo quatro suítes, e nove banheiros no total.





O hall de entrada conta com mármore Carrara e pé direito de 7m e, no mesmo andar, existem biblioteca, escritório, sala de estar em três ambientes, sala de jantar, sala de almoço, copa, cozinha, despensa e um varanda para o jardim dos fundos.

Já no segundo piso, estão sala de televisão, as quatro suítes, sendo duas com walking closet e hidromassagem, além de um jardim de inverno.





Por último, no terceiro andar, conta com salão de jogos, academia, bar, banheiro e dois terraços. Na área externa tem piscina, sauna a vapor, varandões, jardins e solarium.

Ainda na residência, foi construída uma edícula para hóspedes ou funcionários. O local conta com três andares, com três quartos, banheiro, lavanderia, ducha e um terraço pra secar roupa.

Além da compra, é possível fazer locação por R$ 50 mil mensal.

