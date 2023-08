Reprodução/TV Globo Lorena Comparato revelou, em entrevista ao Encontro, que foi diagnosticada com câncer de pele após uma brincadeira

Lorena Comparato tornou uma simples brincadeira em algo sério. A atriz, que estava presente no programa Encontro na manhã desta terça-feira (29), relatou que tinha uma pinta com aspecto estranho, mas foi negligente e adiou a ida à dermatologista. Quando, enfim, foi ao consultório, ela brincou com a médica: "Vai que é câncer", soltou. E realmente era. A artista passou por cirurgia e tratamento.



"Em uma das minhas consultas, ela [a dermatologista] viu uma pinta. A gente tinha já conversado sobre essa pinta, porque ela começou a inflamar, depois começou a sangrar", contou.





Lorena explicou que teve acompanhamento dermatológico desde muito cedo, por problemas de pele como acne no corpo e no rosto. "Eu fui displicente, eu não fui à médica. Quando eu fui, eu estava fazendo brincadeira, adoro brincar. Falei: 'ah, doutora, vai que é câncer'. E ela falou [séria]: 'Vai que é câncer'.", disse.

"Aí foi aquele baque que eu senti, 'meu Deus, será?'. Fizemos o exame, tem o exame de raspagem que você faz. E deu carcinoma basocelular", lembra.

Carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, que causa uma lesão local, com frequência em partes do corpo expostas ao sol, mas não provoca metástase. A pinta de Lorena estava localizada no colo, entre o pescoço e o seio direito.

"A retirada foi simples, foi cirúrgica, com uma cirurgiã dermatológica. Hoje eu carrego uma cicatrizinha pra me lembrar que eu preciso cuidar da minha pele", concluiu.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho