Reprodução/SBT Silvio Santos teve doença que quase o tirou da TV no final da década de 1980

Patrícia Abravanel recebeu no Programa Silvio Santos a fonoaudióloga Mara Behlau, que cuidou do apresentador, de 93 anos, quando ele enfrentou problemas em suas cordas vocais, que quase o levaram a encerrar a carreira no final dos anos 1980. Em vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (25), a apresentadora mostra os bastidores do programa, no momento em que agradece Mara.

“Ela cuidou do Silvio Santos na pior fase na voz dele, e ele conseguiu continuar trabalhando por causa da Mara”, disse Patrícia, apresentando a profissional que hoje também cuida da voz da herdeira.

“Eu tive a honra, o privilégio e o desafio de conhecer Silvio. Já o conhecia antes, mas de acompanhá-lo numa fase difícil da vida dele e de ter conhecido a Patrícia quando era pequena, quando era criança. E hoje é essa apresentadora maravilhosa, é o Silvio Santos de salto”, disse Mara.

“Toda a energia dela, o carinho dela, a competência dela, com toda essa forma maravilhosa de sorrir para gente, a gente se sente recebido pelo sorriso dela. Eu sempre fico emocionada quando eu venho aqui, porque eu vejo todo o esforço humano que está por trás dessa família, dessa empresa. E a Patrícia, ela sabe, ela mora no meu coração”, elogiou a profissional.

Em meados dos anos 1988, o apresentador Silvio Santos precisou se afastar da televisão para um tratamento nas cordas vocais, que realizou nos Estados Unidos. Essa fase do dono do SBT é retratada na série O Rei da TV, de 2022, com o ator José Rubens Chachá interpretando o apresentador.