Sam Smith resolveu esclarecer os rumores e boatos que o acompanhavam desde o início deste ano, quando ele foi visto usando bengalas. Em entrevista ao podcast "Sidetracked", revelou que sofreu um grave acidente, responsável por causar "danos permanentes".





A queda ocorreu há sete meses, mesmo período em que passou a usar as bengalas. "Estou realmente focado na minha mente nos últimos sete meses, porque eu rompi meu ligamento cruzado anterior", explicou Smith, destacando que estava praticando esqui na ocasião.





"Destruí completamente o ligamento. Eu estava esquiando, foi idiotice. Decidi ir em uma pista de alta dificuldade já no segundo dia", relembrou."Foi a pior. E é algo permanente", acrescentou Sam, que ficou sem andar durante os períodos iniciais da recuperação.





"Foi a primeira vez em que eu não conseguia andar, estava carregando um peso. Estava muito ansiose. Usei isso como uma desculpa para me recompor", finalizou Smith, que atende pelos pronomes "they/them" ["elu/delu" em tradução livre para o português].





Hoje, Sam já conseguiu se recuperar e, inclusive, retomou a agenda de shows de sua nova turnê. Dessa vez, as apresentações ocorrerão pela Europa entre os meses de julho e agosto. Sam esteve no Brasil em março deste ano, quando se apresentou no "Lollapalooza 2024".

