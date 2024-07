Reprodução Record TV/ Instagram Cel e Guipa foram eliminados de 'A Grande Conquista 2'

Na última segunda-feira (15), "A Grande Conquista" definiu os dois primeiros finalistas da segunda temporada do reality, além de cravar a saída de outros dois participantes que estavam na berlinda da 12ª Zona de Risco do programa: Guipa e Cel Hayashi .





Os eliminados receberam, respectivamente, 14,94% e 11,95% dos votos do público. Com a saída de Guipa e Cel , os primeiros dois finalistas confirmados na competição são os conquisteiros Rambo e Haddad, que foram os preferidos dos espectadores.





"Vocês são completamente diferentes uns dos outros. Alguns são mais passionais, outros mais racionais, tem quem jogue com táticas individuais, e quem é adepto a alianças. Isso não importa mais. Todos os caminhos trouxeram vocês até esse ponto", iniciou Rachel Sheherazade, apresentadora titular da atração, no discurso de eliminação de Cel e Guipa.



"Todos vocês são merecedores do lugar que conquistaram. Quem atravessou 99 participantes, passou perrengue Vila e na Mansão e agora é finalista é você Hadad", afirmou. Após isso, ela anunciou o segundo finalista: "Quem está garantido na grande final é você Rambo", completou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp