Reprodução/SBT e Reprodução/Instagram César Filho presta apoio a IZA e a todas as mães solo do Brasil que, assim como a mãe dele, criam seus filhos sozinhas

Ao comentar sobre o caso da cantora IZA, que revelou ter sido traída pelo namorado , Yuri Lima, na quinta-feira (11), o jornalista César Filho fugiu do protocolo e fez um desabafo sobre algo que ocorreu em sua própria família.

O âncora do SBT Brasil revelou que a própria mãe, quando estava grávida de 8 meses, se separou do pai dele.

“Quero deixar aqui toda a nossa solidariedade à cantora IZA. Que ela tenha uma gestação tranquila, como merece, que o bebê venha com saúde e traga muitas bênçãos na vida dela”, disse César.

Então, o jornalista deu seu relato: “IZA, deixa eu te contar um detalhe da minha vida: minha mãe separou do meu pai quando estava grávida de mim de oito meses. Minha mãe criou e educou os três filhos absolutamente sozinha. Todos nós, meus irmãos e eu, só trouxemos alegrias para minha mãe. Que seja assim na sua vida também."

Ele completa deixando seu apoio a todas as mães que, assim como a dele, criam seus filhos sem o auxílio do pai. “Infelizmente esse caso que aconteceu com a IZA e com a minha mãe se repete com muitas mulheres brasileiras, que também recebem, a partir de agora, todo nosso apoio e todo o nosso carinho”.



