The Music Journal Brazil Entrevista com Isadora Pompeo: “União do gospel não é uma escolha, é um mandamento”

Isadora Pompeo , um dos grandes nomes do gospel brasileiro na atualidade, conversou com o jornalista musical Marcelo de Assis com exclusividade para o TMJ Brazil e falou sobre o atual momento de sua carreira, impulsionada por grandes sucessos como o single Bençãos Que Não Tem Fim .

O sucesso de Pompeo se concentra principalmente entre os jovens. Após o pico de streams da playlist Top Hits Gospel da plataforma de streaming Deezer no final de março com Bençãos que não têm Fim , a artista alcançou o 1º lugar entre as mais ouvidas.

A canção é mais um lançamento do projeto Tetelestai , que contará com 12 faixas , sendo 9 inédita s. Gravado em Belém do Pará para uma plateia de mais de 10 mil pessoas , o trabalho tem produção musical assinada por Hananiel Eduardo , indicado ao Grammy Latino .

Registrado em 23 de fevereiro , este é o primeiro DVD de Isadora Pompeo com a Sony Music . A expressão que dá nome ao trabalho significa “está consumado” e foi uma das últimas falas de Jesus na cruz.

O projeto trará diferentes facetas da artista, incluindo canções enérgicas, como a já lançada faixa título, e acústicas, com mais influências do worship e pop gospel .

Bênçãos Que Não Têm Fim está no repertório e contará com duas versões: uma totalmente em português e um medley em inglês/português em parceria com Seph Schlueter , cantor da versão original. Além disso, o repertório inclui uma nova versão de Alegria , faixa de celebração já conhecida no meio cristão.

Nesta entrevista, Isadora Pompeo celebra o sucesso de Bençãos Que Não Tem Fim , fala sobre o que pensa sobre parcerias e quando questionada se o céu o limite, a artista responde, enfatizando: “O céu é a resposta”.

Confira:

Marcelo de Assis: Isadora, você tem feito muito sucesso no ambiente digital neste ano, principalmente com o lançamento de Bênçãos Que Não Tem Fim. Qual foi sua reação ao observar esse êxito tão grande deste single?

Isadora Pompeo : “Fiquei muito feliz, sem muitas palavras, apenas um sentimento de “Deus fez além do que eu imaginava” com a confirmação de que sim, são muitas bençãos e ainda virão mais e mais bênçãos. Deus é fiel, tudo que tem acontecido na minha vida é prova disso!”

Marcelo de Assis: Qual sua relação com a Sony Music no que se diz respeito ao seu trabalho e como uma artista gospel, como você avalia o apoio da empresa?

Isadora Pompeo: “A Sony é uma benção na minha vida. Estamos construindo um relacionamento de muito respeito e dedicação dos dois lados. Eles têm me apoiado e sugerido coisas para crescermos ainda mais como time! É bom estar em um ambiente onde se tem voz. Onde se é respeitado e cuidado”

Marcelo de Assis: Você já realizou várias parcerias em sua carreira e isso tem sido algo predominante no gênero com outros artistas. Você atribuiria esse detalhe como importante para a força da música gospel no Brasil?

Isadora Pompeo: “A união do meio gospel não é uma escolha, é um mandamento. Nós precisamos andar em harmonia. Escrever canções juntos e fazermos participações é só a ponta do iceberg. Digamos que é a consequência! Com certeza isso faz com que o meio cresça e essa é a nossa vontade, que ele cresça para que a palavra de Deus e sua mensagem seja cada vez mais ouvida e impulsionada independente de quem a cante!”

Marcelo de Assis: “Como você avalia seu trabalho alcançando muito sucesso na Deezer atualmente?”

Isadora Pompeo : “O sucesso é maravilhoso! Viver isso é maravilhoso. Mas é sempre importante lembrarmos do processo, e sem processo não há resultado, seja negativo ou positivo. Todo o sucesso eu atribuo ao Senhor, Ele é bom e sem Ele nada disso seria sequer cogitável”

Marcelo de Assis: Isadora, sua carreira segue em plena ascensão. O céu é o limite?

Isadora Pompeo: “O céu é a resposta! O que ele apontar eu estarei disposta e feliz em fazer!”