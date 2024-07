Reprodução/Instagram Suposta amante de Yuri Lima quebra o silêncio sobre a traição: 'Nunca o procurei'

Nesta quinta-feira (11), Kevelin Gomes se pronunciou pela primeira fez após ser apontada como amante de Yuri Lima . A cantora Iza anunciou o fim do relacionamento com o jogador após a descoberta da traição.

Kevelin negou que tenha feito negociação com o jornalista Léo Dias para a venda da troca de mensagens com o atleta. No vídeo de Iza, ela afirma que a amante teria pedido R$30 mil ao jornalista.





"Eu não recebi nada e não tive nenhum contato com nenhuma imprensa, nenhuma página de fofoca onde pudesse envolver um tipo de negociação a respeito dessa conversa", disse ela em vídeo enviado ao Balanço Geral, da Record TV.

Na sequência, Kevelin afirma que dividiu as conversas com Yuri com pessoas próximas. "Eu compartilhei, sim, com algumas pessoas da minha confiança, do meu convívio, do meu conhecimento sobre essa conversa como qualquer pessoa acho que faria, 'Amiga, estou falando com fulano', mas eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má-fé comigo ou que tivesse dinheiro envolvido nessa situação".

Kevelin ressaltou que não buscou contato com a imprensa e ainda pediu para que fosse divulgado provas da tal negociação. "Eu não recebi nada, nenhuma transação bancária e isso eu posso deixar bem claro. Não houve nenhuma negociação da minha parte".

"As fotos que estão rolando com a pessoa [Yuri], são fotos antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, mas a gente manteve, sim, o nosso contato, nossas conversas, nossa intimidade, até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele", disse ela.

"Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte, foi vontade própria, interesse, reciprocidade, como dois adultos", completou.

"Eu estou muito chateada com tudo isso. Logo de início, para deixar claro, eu nunca o procurei, nunca mandei mensagem. Sou uma pessoa livre, solteira, independente, tenho uma vida equilibrada, tenho minhas práticas, tenho a família. E jamais ia tentar fazer alguma coisa que afetasse isso, muito menos ferir um casamento, um relacionamento, uma futura gravidez, isso jamais seria da minha índole", pontuou Kevelin.

Dona de um perfil de conteúdo adulto, Kevelin comentou a profissão. "Tudo bem, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas práticas, não me envergonho disso".

"Eu sinto muito por ter chegado nesse nível", seguiu ela no desabafo.

"Não sou amante de ninguém", disparou ela. "Muito pelo contrário, sou uma pessoa livre e decidida e peço desculpa a todos", concluiu ela.





