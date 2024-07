Reprodução/Netflix Casamento às Cegas: Netflix afirma de denúncias de Ingrid estão sendo apuradas

A Netflix se pronunciou sobre o relato de abuso sexual de Ingrid Santa Rita contra o marido, Leandro Marçal, durante o reencontro dos participantes de Casamento às Cegas. Após críticas dos telespectadores , a plataforma de streaming resolveu se pronunciar.

De acordo com eles, as denúncias estão sendo apuradas. "A Netflix, a Endemol Shine Brasil e a equipe do Casamento à Cegas Brasil repudiam veementemente qualquer tipo de violência. A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes", disse em nota ao g1.

Entenda o caso

[O conteúdo abaixo contém detalhes sensíveis de um relato de violência sexual]

No episódio do reencontro, Ingrid afirma ter sido abusada sexualmente durante o tempo que esteve morando com Leandro. Com a apresentação de Klebber Toledo e Camila Queiroz , os integrantes relataram como os relacionamentos foram desenvolvidos após o fim das gravações. Ingrid Santa Rita, que casou com Leandro Marçal, expôs que eles não seguiram o matrimônio e desabafou ao relatar práticas sexuais abusivas contra ela.

Já no início do programa, antes do casamento, Ingrid e Leandro viveram dificuldades sexuais e até participaram de dinâmicas para se conectarem mais. Apesar disso, eles preferiram seguir adiante no romance e o tema deixou de ser um assunto abordado com frequência.

Segundo a participante, Leandro tocava o corpo dela, quando ela estava dormindo, insinuando que ele saciava o próprio prazer com ela desacordada.

