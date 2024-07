Reprodução/Globo/Fabio Rocha Renascer

O embate entre Ritinha (Mell Muzzillo) e Damião (Xamã) tem dado o que falar em Renascer. A protagonista decidiu se separar do marido, depois de quase encontrá-lo com Eliana (Sophie Charlotte) em sua cama. Depois disso, ela tirou a aliança e começou a dormir na casa de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Quando Ritinha retorna para casa a fim de buscar o restante de seus pertences, Damião pergunta na lata: "Quem é ele, Rita?". "Não tô enrabichada por ninguém, Damião", rebate Rita.

A protagonista, então, explica ao marido que está se separando dele pois já não tolera mais suas traições. Enquanto isso, Damião a acusa de ter um amante, mas a protagonista deixa claro ao homem que ele é livre para ficar com Eliana, assim com ela também pode ficar com quem quiser.

"Você pode tê quem você quisé do teu lado quando pisa dessa porta pra fora, Ritinha, mas eu vô cobrá esse um que você teve quâno tava dessa porta pra dentro!", afirma ele.

Rita pergunta como Damião tem tanta certeza de que ela o traiu. O ex-matador, então, faz uma promessa: "Num é você quem diz que de sem vergonhice eu conheço bem? Acontece que essa eu num vô pode dêxa barato", diz ele.

