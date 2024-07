Reprodução Instagram - 4.7.2024 Cintia Grillo, ex-atriz global e esposa de Flávio Venturini

Morreu na última quarta-feira (3), aos 69 anos, a atriz Cintia Grillo, conhecida pelos papéis marcantes que interpretou em folhetins da Rede Globo. A intérprete era casada com o cantor Flavio Venturini, de 74 anos. A morte foi anunciada pelo marido.





"Hoje perdi minha princesa. Cintia Grillo foi a inspiração para compor a música 'Princesa'. Descanse em paz minha querida e faça uma passagem tranquila. Onde você estiver continuará sendo a minha princesa", escreveu o músico na publicação em que anunciava o falecimento da esposa.







O cantor não detalhou a causa da morte de Cintia Grillo. A atriz se destacou em novelas como "Quatro por Quatro" (1994) e "Salsa e Merengue" (1996). No entanto, Cintia optou por sair dos holofotes após um evento trágico que marcou sua trajetória.





Trata-se da morte de Rodrigo Hammen, seu único filho, nos anos 2000. O rapaz morreu no dia 31 de agosto de 2001, aos 26 anos, após um acidente de trânsito. Coincidentemente, o dia da morte de Rodrigo é mesmo em que a artista fazia aniversário. "Minha vida paralisou e não consegui mais atuar", disse em entrevista à "Veja", em 2019.

