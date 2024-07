Divulgação/Globo 'Renascer' irá ao ar mais cedo nestas quarta (3) e quinta-feira (4)

O futebol volta a “atrapalhar” a programação da Globo nestas quarta (3) e quinta-feira (4). Assim, as novelas ‘No Rancho Fundo’, ‘Família É Tudo’ e ‘Renascer’ irão ao ar mais cedo. Isso já aconteceu na terça (3), com o confronto entre Brasil e Colômbia.

Confira como fica a grade da emissora por causa do futebol:

Quarta-feira (3)

17h05 - Alma Gêmea

18h05 - No Rancho Fundo

18h45 - Jornal local

19h15 - Família É Tudo

20h - Jornal Nacional

20h35 - Renascer

21h20 - Futebol

23h30 - Segue o Jogo

23h45 - Que História é Essa, Porchat?

00h30 - Jornal da Globo

Quinta-feira (4)

17h05 - Alma Gêmea

18h05 - No Rancho Fundo

18h45 - Jornal local

19h15 - Família É Tudo

20h - Jornal Nacional

20h50 - Renascer

21h45 - Futebol

00h05 - Jornal da Globo

