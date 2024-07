Reprodução/Globonews Comentaristas da GloboNews batem-boca ao vivo: 'Corta toda hora'

O clima ficou tensão entre Guga Chacra e Demétrio Magnoli no telejornal apresentado por Marcelo Cosme, na Globonews. Os comentaristas discutiram mais uma vez ao vivo.

Desta vez, as eleições legislativas da França foram a pauta do desentendimento entre eles. Demétrio não acredita que considerar Marine Le Pen como política extremista seja correto e a fala irritou Guga.

"Eu já desisti de entrar nessa questão da extrema-direita. Ela [Marine Le Pen] é extrema-direita. Eu prefiro ficar com o Le Monde, com a The Economist, New York Times, Washington Post, com quase toda a imprensa mundial. Porque eu tenho orgulho de ser jornalista, cientista político, enfim", cutucou Chacra.

E seguiu: "Eu sempre sigo nessa linha porque é assim que ela é descrita, inclusive, na França. Normalizar uma islamofóbica, xenófoba e racista contra árabes é muito grave. A direita tradicional não prega essas coisas. A direita tradicional é o conservadorismo tradicional e não um discurso de ódio".

Demétrio rebateu a fala do colega de bancada e o confrontou: "Então, nós podemos fazer uma opção. Nós podemos demonstrar indignação moral. E uma outra opção é a gente explicar para as pessoas o que está acontecendo. Indignação moral é colocar um rótulo", disse.

Guga cortou o comentarista. "Estão normalizando a extrema-direita. Isso é o que está acontecendo, Demétrio", alertou.

Irritado, Demétrio reagiu ao corte: "Não, agora eu estou respondendo, Guga. Espera um pouquinho. Ela [Marine] foi de extrema-direita…", comentou ele, sendo interrompido novamente. "Mas você corta a Flávia [Oliveira] o tempo todo. Eu não posso falar?", disparou Guga.

