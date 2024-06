Mayra Dugaich 'Divertida Mente 2’

‘Divertida Mente 2’ | Cinemas

Desbancando “Frozen 2”, a continuação de “Divertida Mente” se consagrou como a maior bilheteria de estreia da história de animações. O longa, que gira em torno de emoções, acompanha a protagonista Riley, que deixou de ser criança e agora está na pré-adolescência.

Reprodução Netflix ‘A Primeira Barbie Negra’



‘A Primeira Barbie Negra’ | Netflix

A criação da primeira Barbie negra em 1980 foi um marco na influência cultural que a famosa boneca tem até hoje. E é sobre este tema que o documentário recém-lançado na gigante do streaming vai falar.

Reprodução Prime Video 'As Bruxas Mayfair'



‘As Bruxas Mayfair’ | Prime Video

Para os amantes de tramas de fantasia com feitiços e magia, a série é a melhor indicação. Disponível no catálogo do Prime Video, a obra mostra uma jovem descobrindo poderes mágicos passados por suas ancestrais, bruxas de uma longa e poderosa linhagem de seres místicos.

Reprodução redes sociais 'Rebelde'



‘Rebelde’ | Globoplay

A terceira temporada da telenovela mexicana já está disponível no serviço de streaming do Grupo Globo. Agora, os estudantes do “Elite Way School”, colégio fictício da trama, vão se despedir dos pátios e dos palcos.

Mayra Dugaich Série ‘A Casa do Dragão’ é renovada para terceira temporada



‘A Casa do Dragão’ | Max

Composta por oito episódios, a segunda temporada da série será desdobrada semanalmente. O spin-off de “Game of Thrones” foca em uma possível guerra civil entre os Targaryen. Embora esteja no segundo ano, o seriado já foi renovado para uma terceira temporada.

