Reprodução Malu Mader posa em registro raro com o filho mais novo

A atriz Malu Mader apareceu em um registro raro ao lado do filho caçula Antonio, em um lugar que parece com um restaurante. Discreta quanto a vida pessoa, a publicação foi realizada pelo filho João. A artista é mãe dos dois garotos, fruto do relacionamento com o músico Tony Bellotto.

Através do Instagram, o primogênito do casal tornou publico o encontro da mãe com o filho mais novo. O registro foi divulgado na última quarta-feira (13).

Enquanto João, de 28 anos, é artista e segue os passos dos pais, Antonio, de 26, é mais reservado e leva uma carreira longe dos holofotes. O rapaz se formou em direito em 2022.

O primogênito do casal é ator e está presente no elenco da série "Dom", da Amazon Prime Video.