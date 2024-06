Reprodução/Globo Juliano Floss revela existência de casal na Dança dos Famosos

Juliano Floss pegou os telespectadores de surpresa ao revelar que existe um casal entre o grupo na Dança dos Famosos.

Após se apresentar no domingo (2), o influenciador abriu o jogo sobre os bastidores do quadro do Domingão com Huck.

Tudo começou quando Lívia Andrade questionou se existiria um romance entre os participantes e professores desta temporada. "Eu, um menino de 19 anos no elenco, não vai ser eu que vou estragar tudo", iniciou ele.

"Existe! Existe um, é um só [casal]. Não posso falar quem, mas existe, prometo que existe. Não sou eu", completou.

O tiktoker ainda aproveitou a fofoca para ganhar uma vaga na competição. Ele prometeu revelar os nomes do casal caso siga no programa.

Vale lembrar que Juliano Floss é apontado como novo affair da cantora Marina Senna. Os dois já foram vistos juntos em diversos eventos e, durante o final de semana, eles foram flagrados dando um selinho do aeroporto.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp