Foto: Reprodução/ SBT Christina Rocha admite já ter roubado dinheiro da igreja: 'Tava dura'

A apresentadora Christina Rocha, do extinto programa "Casos de Família" (SBT), admitiu já ter roubado dinheiro de fiéis em uma igreja. Ela recebeu o ator e humorista Fábio Porchat na estreia de seu podcast. Os dois falavam sobre religião; Porchat disse ser ateu, enquanto Christina reforçou sua fé e lembrou do caso que aconteceu na igreja Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro.

"Você não é amigo de Nossa Senhora como eu sou, pedi até dinheiro emprestado pra ela", começou. "Eu estava em Notre Drama, lá na igreja Nossa Senhora da Paz. Eu e minha irmã mais velha, que é uma peste, a gente sempre gastava o dinheiro. A gente morava no Leblon, aí ia rezar pra Nossa Senhora... Eu falei: 'Tô sentindo que Nossa Senhora é amiga da gente'... e tinha um monte de moedinhas, ai eu falei: 'Nossa Senhora, empresta só um dinheirinho pra gente voltar'".

"Aí eu vi [a santa] só fazendo assim [gesticulando com a cabeça em concordância]. Conclusão: pegamos [o dinheiro]", completou. Porchat respondeu, brincando: "Você roubou Nossa Senhora?!". "Roubei, mas eu dava [dinheiro] também, acho que ainda hoje eu tô devendo. Eu falei: "Nossa Senhora, depois eu te pago!", continuou.

A apresentadora do SBT também foi sincera e confessou que não ia à igreja para rezar: "Era pra pegar dinheiro porque eu tava dura". Mas apesar do bom-humor e do tom de brincadeira ao contar o caso, a loira afirmou que é "muito amiga" de Nossa Senhora. Assista ao episódio abaixo:

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente