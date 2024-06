Reprodução YouTube 'Da Magia à Sedução'

Aclamado pela crítica e pelo público, o longa-metragem "Da Magia à Sedução" (1998) ganhará uma sequência 26 anos depois do lançamento. Nesta segunda-feira (10), a Warner anunciou a continuação da trama, que foi estrelada originalmente por Sandra Bullock e Nicole Kidman.







A dupla de protagonistas, inclusive, está em negociação para retornar aos papéis que marcaram gerações. As atrizes se destacaram ao interpretar duas irmãs bruxas que carregam uma maldição que as impede de conseguir viver um verdadeiro amor ao lado dos homens por quem se apaixonam.





Isso porque todos os pretendentes estão condenados a morrer caso se atraiam por uma delas. A direção da produção ficou a cargo de Griffin Dunne e o roteiro foi adaptado a partir de uma obra literária homônima desenvolvida pela célebre escritora Alice Hoffman.





Fora as atrizes principais, é esperado que outros membros da equipe do primeiro filme retornem na continuação. É o caso da co-roteirista Akiva Goldsman e da produtora Denise Di Novi. Embora a sequência tenha sido confirmada, a Warner não detalhou qual a previsão de estreia do longa.

