Reprodução Instagram Carolina Dieckmann registrou encontro de Davi e José

Vista recentemente na pele da advogada Lumiar Lorenzo em “Vai na Fé” (2023), a atriz Carolina Dieckmann, de 45 anos, surpreendeu os fãs e seguidores. O motivo? Na última segunda-feira (10), ela postou uma foto raríssima dos filhos.



“Filho & filho”, escreveu Carolina como legenda da publicação, que foi feita por meio dos stories do Instagram. No registro que divulgou, Dieckmann compartilhava o primogênito Davi Frota, de 25, e também o caçula José Worcman, de 16.



A foto surpreendeu os internautas porque a artista não costuma expor os garotos nas redes sociais com muita frequência. Assim como outras mães famosas, ela resguarda a imagem dos rapazes e, por isso, a postagem foi tão repercutida na web.



Quem são os pais dos filhos de Carolina Dieckmann?

O primeiro herdeiro da atriz é fruto da antiga relação dela com o também ator Marcos Frota, de 67. Os dois se relacionaram entre os anos de 1997 e 2004.



Já o caçula é da atual relação de Carolina com o diretor de TV Tiago Worcman, de 48. O casal celebrou 17 anos de matrimônio em maio deste ano.

