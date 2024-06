Reprodução Instagram - 11.6.2024 Simony Garcia ganhou destaque no jornalismo da Rede Globo

Morreu neste domingo (9) a ex-âncora de TV Simony Garcia, aos 52 anos, após seis meses de tratamento contra uma infecção generalizada. A morte foi confirmada pela família nas redes sociais, nesta segunda-feira (10). Simony migrou do jornalismo para as artes plásticas depois de um acidente que a deixou tetraplégica.





Embora tenha se consagrado na história da televisão brasileira por conta da atuação como jornalista, Simony também se destacou na nova carreira que se dedicou. A artista foi reconhecida em premiações nacionais e internacionais.





Ela foi a primeira jornalista mulher a comandar a "2ª Edição Notícias", jornalístico da afiliada TV Gazeta Norte que teve o nome alterado para "Boa Noite ES". Quando ficou tetraplégica, passou a pintar quadros enquanto segurava os pincéis com a boca.





Garcia sofreu o acidente aos 28 anos de idade. "Como as pessoas dizem, eu não tenho limites. Eu acredito que eu tenho uma vida quase normal. Eu só não ando e não mexo nada. Quer dizer. Eu mexo o pescoço. Eu me sinto uma campeã. Ou melhor, uma verdadeira heroína. Eu sempre digo que tetra sim; infeliz, não", disse em uma entrevista concedida à TV Gazeta Norte em 2003.





Nos últimos anos, Simony passou a ser internada com frequência. Em virtude de uma pneumonia e, posteriormente, de uma infecção generalizada, Simony foi internada em novembro do ano passado. A jornalista e artista plástica morreu após uma parada cardíaca.

Simony Garcia foi reconhecida em premiações artísticas nacionais e internacionais Reprodução Instagram - 11.6.2024 Simony Garcia se dedicou à pintura após acidente que a deixou tetraplégica Reprodução Instagram - 11.6.2024 Simony Garcia no aniversário de 50 anos Reprodução Instagram - 11.6.2024





