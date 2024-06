Reprodução X, antigo Twitter, Globo Adriana Esteves, Agatha Moreira e Chay Suede em cenas de 'Mania de Você'

Com a audiência empacada, "Renascer" ainda tem três meses de exibição na Globo, mas a emissora já começou a divulgar a nova aposta para o horário nobre. Trata-se de "Mania de Você", novela criada e escrita por João Emanuel Carneiro, mesmo autor de "Todas as Flores", "Avenida Brasil" e "A Favorita".





Na última quarta-feira (5), três meses antes da estreia, prevista para setembro, o canal divulgou o primeiro trailer com algumas sequências da narrativa. A exibição aconteceu no evento Rio2C, onde Boninho também revelou alguns detalhes do cenário de "Estrelas da Casa", reality que será apresentado por Ana Clara.





As gravações de "Mania de Você" começaram na semana passada, no Rio de Janeiro. Além do Rio, a novela terá cenas em Portugal. Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes estrelam a trama como os personagens Mavi, Viola, Luma e Rudá.





Responsável por vivenciar uma das vilãs mais emblemáticas da teledramaturgia, a Carminha de "Avenida Brasil", Adriana Esteves repetirá a parceria que formou com João Emanuel Carneiro no horário nobre da Globo. Em "Mania de Você", cabe a atriz interpretar Mércia, uma mulher misteriosa que está entre os enredos principais da trama.

Assista o trailer:

Finalmente teremos de volta prédios, ruas e carros e praias no horário das 21H. SÓ VÊM #ManiaDeVocê pic.twitter.com/IsJxjeM1pi — 𝜶ɾȶჩ𝚄ɾ🪓 (@arthur_atln) June 5, 2024





