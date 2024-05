Reprodução/Youtube Narcisa diz que a filha com Bonianho 'precisa e merece' prêmio do BBB

Narcisa Tamborindeguy abriu o jogo sobre a possibilidade de entrar no BBB, reality dirigido pelo ex-marido, Boninho. O ex-casal é pai de Marianna Tamborindeguy.

A socialite contou que a herdeira "precisa e merece" o prêmio dado para o vencedor do programa da Globo. Ela explicou que só participaria se fosse para dar o valor para a filha.

"Só [iria para o BBB] se eu fosse ganhar e dar todo o dinheiro para a Mariana, filha do Boninho, [porque] ela merece e precisa. [Iria] para ajudar a Mariana... Só iria para dar o prêmio para a minha filha Mariana, que precisa", disse ela no Pod Falar.

Ainda no programa, Narcisa destacou que Marianna é discreta. "Ela não gosta de aparecer. Ela pede para não botar nada dela porque ela gosta de ser reservada. Eu respeito".

