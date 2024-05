Reprodução/Globo Além de Viih Tube: Mais Você vira programa de confissões familiares

Nos últimos tempos, o 'Mais Você' vem surpreendendo os telespectadores com a variedade de revelações feitas ao vivo. O programa de Ana Maria Braga foi palco de descobertas de gravidez e até traição.

A traição

O pontapé inicial foi a carta lida por Luísa Sonza revelando a traição de Chico Moedas durante o relacionamento . A cantora contou que o namoro chegou ao fim e pediu permissão para ler o texto que fez sobre o término.

"Não estava programado eu mostrar esse texto, que é um dos textos que eu faço. Faço vários textos. Mas ela pediu e, obviamente, eu não poderia negar", disse a cantora.

A cena emocionou a veterana, que fez questão de consolar e apoiar a artista. "Hoje de manhã a gente conversou, e ela escreveu um texto que está no celular dela, é um texto maravilhoso, e acho que é um recado pra todas aquelas pessoas que já traíram alguém. Ela não queria, mas ela também me permitiu e eu pedi para que ela lesse esse texto aqui para mim", explicou a apresentadora.

Ex-BBBs abrem os corações para Ana Maria Braga

O famoso 'Café da manhã com o eliminado' do BBB 24 também gerou muito conteúdo para o programa. Após muitos rumores e expectativas para a eliminação de Lucas Buda, a produção conseguiu um recado exclusivo da esposa do brother, que terminou o relacionamento enquanto ele estava confinado.

Antes mesmo de o casal conversar, Camila Moura fez uma aparição surpresa durante a atração. Aos prantos, ela se mostrou decepcionada com o brother e revelou que tentou conversar com ele durante a madrugada pós-eliminação, mas não obteve resposta. "Só acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa da nossa confiança entregar as coisas para ele", disse.

Quem também teve o relacionamento exposto no programa foi o campeão, Davi Brito. Durante a conversa com Ana Maria, o brother afirmou que estava "conhecendo" a namorada, Mani Rego, e deu início a toda uma polêmica em volta do namoro.

"Quando ele falou, eu levei um susto. Eu não sabia de nada, porque nada tinha saído ainda, então era natural falar da namorada, mulher... Porque ele chamava de esposa, né? Quando ele falou que estava conhecendo, eu levei um susto", desabafou a veterana após o ocorrido.

Viih Tube aproveita audiência para revelar gravidez

O caso que também deu o que falar foi a participação de Viih Tube no Mais Você. Enquanto conversava com Ana Maria Braga, a influenciadora aproveitou a visibilidade para anunciar a segunda gravidez .

Lua, a primogênita do casal, surgiu no programa com uma blusa estampada com a frase: "Promovida a irmã mais velha".

