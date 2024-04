Reprodução/Instagram Viih Tube faz números elevadíssimos com anúncio de gravidez; veja

Nesta segunda-feira (29) Viih Tube e Eliezer surpreenderam ao revelarem que estão esperando o segundo filho. Ao vivo no Mais Você, o casal usou a primogênita, Lua, para anunciar a notícia .

Ao mesmo tempo, a influenciadora deixou uma publicação para contar a novidade para os seguidores do Instagram.





A postagem acabou virando um sucesso e garantiu engajamento altíssimo para a empresária. Em menos de uma hora, o post mais de 1,1 milhões de curtidas e 25 mil comentários.

Com duas horas, a família conquistou mais de 2 milhões de curtidas e 46 mil de comentários desejando felicidades.

Vale lembrar que agora filha mais velha completou 1 ano neste mês e ela ficou responsável para revelação do irmãozinho. A bebê surgiu no programa de Ana Maria Braga com uma blusa estampada com a frase: "Promovida a irmã mais velha".





