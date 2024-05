Reprodução/Record/Edu Moraes Expulsão e desistências: A Grande Conquista tem primeiros dias de caos

A Record estreou a segunda temporada de A Grande Conquista e já contou com muitas reviravoltas. Em apenas uma semana, houve expulsão , desistências, desclassificação e, claro, muito bate-boca.

Antes mesmo do primeiro dia de programa, Ysani Kalapalo foi afastada do reality por contrair Covid-19 e acabou substituída por Lara Costa. A produção ainda tentou reintegrar a participante, porém, o departamento médico não liberou.





Desistências

Com poucos dias de reality, a produção precisou lidar com as desistências de três participantes. Gaby Fontenelle foi a primeira a deixar a disputa apenas com dois dias ao vivo. Nas redes sociais, ela afirmou que as condições foram o motivo para a saída. "Eu passei muito frio e fome […] Cada dia lá parecia um mês. Antes de começar o reality, já estávamos confinados, trancados, sozinhos, em um hotel. Teve muitas coisas incríveis e legais. Mas, gente, meu Deus…", desabafou ela.

Poucos dias depois, Gustavo Mustafe e Ana K também optaram por deixar o programa . Em todos os casos, as Casas foram punidas por não terem conseguido convencê-los a continuar.

Eliminação múltipla

A primeira Zona de Risco acabou eliminando 10 participantes de uma vez. O programa estreou com 100 integrantes, que foram divididos em duas casas.

Expulsão

No final de semana, Ricardo, ex-Polegar, foi expulso após pegar uma faca durante uma briga com Fábio Gontijo . Tudo começou com o ex-marido de Jenny Miranda jogando uma cueca em direção ao ex-cantor, que se irritou e pegou uma faca, que supostamente seria para rasgar as roupas do rival.

No entanto, a produção analisou a cena e a viu como uma ameaça à integridade física dos participantes.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp