Reprodução/Instagram Gaby Fontenelle desiste de A Grande Conquista 2

Gaby Fontenelle não aguentou a pressão do jogo e pediu para sair de A Grande Conquista 2 (Record TV). O dono da Casa Laranja, Lucas de Albú, e outros participantes não conseguiram convencer Gaby a seguir no programa. Assim, toda a Casa será punida.

A equipe da ex-bailarina do Hora do Faro se pronunciou sobre a desistência pelas redes sociais. "Infelizmente, devido aos últimos acontecimentos na casa, onde teve um forte abalo emocional, Gaby optou por deixar o game", escreveu pelo X.

Infelizmente, devido aos últimos acontecimentos na casa, onde teve um forte abalo emocional. Gabi optou por deixar o game.



Gaby, desejamos tudo de melhor para você nesta vida! Acreditamos que quando uma porta se fecha, é para outra abrir! 🥹🤍 #TeamGaby | #AGrandeConquista pic.twitter.com/vkFmODqZ1t — Gaby Fontenelle 💪🏼 (@fontenellegaby) April 24, 2024

Gaby Fontenelle foi aplaudida pelos colegas de confinamento ao sair da casa. Veja no vídeo abaixo:

🚨 GABY FONTENELLE DESISTIU DE A GRANDE CONQUISTA! #AGrandeConquista pic.twitter.com/eEqn2lBm2U — Realitys Vip (@RealitysVip) April 24, 2024

