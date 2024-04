Reprodução/PlayPlus Ator disparou palavras ofensivas durante discução em reality show da Record

O ator Fernando Sampaio, de 45 anos, conhecido por sua atuação na novela “Os Dez Mandamentos”, dividiu opiniões nas redes sociais após protagonizar uma briga com a jornalista Luiza Aragão, durante a edição de terça-feira (23), do reality show “A Grande Conquista”, da Record.

Durante a discussão, Fernando pegou em suas partes íntimas e disparou ofensas consideradas contra Luiza, as frases foram consideradas machistas por internautas. A equipe da participante se manifestou sobre o ocorrido nas redes sociais.

“Luiza foi extremamente desrespeitada pelo participante Fernando Sampaio. É fundamental ressaltar que o desrespeito às mulheres não deve ser tolerado em nenhuma circunstância, seja dentro ou fora de um ambiente de entretenimento”, começou a equipe de Luiza em uma publicação no X.

“Essas atitudes não podem ser normalizadas, pois têm um impacto muito além do entretenimento, refletindo questões sérias e reais de desigualdade e desrespeito, visando ainda quando a ofensa é feita usando o órgão genital masculino para inferiorizar a mulher”, completou.

A atitude do ator dividiu opiniões dos internautas, que consideraram as falas “machistas”, “desnecessárias” e “nojentas”. “Nem sei quem é esse, vi hoje e não gostei da escrotice e falta de respeito com a moça. Por pouco a porta não bateu nela”, escreveu uma pessoa. “Eu assisti isso ontem e na hora bateu uma raiva desse fdp... O pior foi que ninguém tomou uma atitude”, comentou outra.

Respeito é uma via de mão dupla Alguns usuários, no entanto, apontaram que as falas tenham sido apenas uma “reação” do ator. “Respeito é uma via de mão dupla”, comentou um. “Ela o chamou de velho. Quem fala o que quer, ouve o que não quer”, disse outro.

