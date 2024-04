Divulgação/Record Rachel Sheherazade estreou em 'A Grande Conquista'

“A Grande Conquista” chegou às telinhas na última segunda-feira (22), sob o comando da apresentadora Rachel Sheherazade . No primeiro trabalho após a expulsão que sofreu em “A Fazenda 15” (2023) , a comunicadora dividiu opinões pela condução da estreia



Alguns dos fãs dela a parabenizaram pelo dinamismo na atração. Voltar ao mercado televisivo era uma das intenções da jornalista com a participação no reality rural em 2023 . “Entregando muita beleza, carisma e talento”, avaliou um usuário do X, antigo Twitter. “A maior e melhor novidade: Rachel apresentando”, acrescentou outra. “Maravilhosa”, disse ainda uma terceira.



No entanto, o bom desempenho não foi unanimidade. Pelo contrário, muitos espectadores também criticaram a forma que ela apresentou o episódio de estreia. “Acho formal demais, parece que está apresentando um telejornal”, opinou um. “Carisma de uma porta”, comentou outro.

Confira a reação da web:

Rachel Sheherazade entregando muito carisma, beleza e talento na #EstreiaAGrandeConquista



Carelli acertou em cheio! 👏🏻👏🏻



Pq choras Boninho? Kkkkk pic.twitter.com/FG96jhNxXS — @TuitaWill 🐺 (@TuitaWill) April 23, 2024





Não é hater não, mas a Rachel ela não tem carisma e não caiu bem como apresentadora de reality... #AGrandeConquista — Madame💧🐾 (@GotinhaFeliz) April 23, 2024





Meu Deus esqueceram de avisar Rachel Sheherazard que ela não tá apresentando um telejornal? #EstreiaAGrandeConquista | #AGrandeConquista pic.twitter.com/madWrZwrmZ — rodrigues (@prodrigrs_) April 23, 2024





Que dicção, que desenvoltura, que mulher meu Deus. Rachel merece muito 👑. #EstreiaAGrandeConquista — Ramon Maia (@ramonmaia) April 23, 2024





Saudade da Mariana Rios, Rachel Sheherazade muito engessada #AGrandeConquista2 — Carol (@carolxcvi) April 23, 2024



Rachel Sheherazade substitui a também apresentadora Mariana Rios , que foi a titular da primeira temporada do reality show. Contudo, Rios quem escolheu deixar o programa. Após a recusa da antiga apresentadora, Sheherazade, que estava em evidência após a expulsão em “A Fazenda 15”, foi escalada como substituta .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$ $