Reprodução/SBT/Rogerio Pallatta Os apresentadores esclareceram os rumores de uma possível intriga entre eles

Nesta quinta-feira (7), o SBT promoveu uma coletiva de imprensa virtual para apresentar a maior parte dos programas que lançará neste ano. Durante uma conversa com o elenco do Tá na Hora, os apresentadores Christina Rocha e Marcão do Povo abriram o jogo sobre a relação entre eles. Boatos apontavam que os dois não se bicavam.

"Eu gravei uma propaganda com a Christina uma vez, lá na nossa produtora, e a nossa equipe comentou: 'Rapaz, eu vejo vocês apresentando um programa. E a Christina sempre foi tão carinhosa comigo. Acho que participei mais do programa da Christina do que do Primeiro Impacto", brincou o jornalista.

"Claro, você dava audiência", respondeu a apresentadora. "Ela sempre foi tão carinhosa e amorosa comigo, e Deus foi e colocou. A química existe, a amizade existe, o respeito existe e eu sei que eu tenho muito a aprender. Eu tô disposto a me doar dia a dia para estar do lado dessa mulher que tanto fez pela televisão brasileira", acrescentou Marcão do Povo.





"Eu nunca faria uma coisa que não me faria bem. Eu tô numa idade que a gente tem que ser feliz apresentando alguma coisa. Eu e o Marcão nos damos super bem. Ele tem as características dele, eu tenho a minha. Nós vamos somar e crescer cada vez mais. Não se preocupe, porque brigar a gente não brigou não. A gente tá bem unido", finalizou Christina Rocha.

*Texto de Júlia Wasko

