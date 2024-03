Reprodução/Globo - 12.03.2024 Ana Maria Braga no 'Mais Você'





Ana Maria Braga interrompeu a programação do Mais Você desta terça-feira (11) após usar uma expressão racista para comentar as brigas do BBB 24. Enquanto comentava o embate entre Davi e Leidy Elin, a apresentadora disse que "a coisa ficou preta" dentro da casa mais vigiada do Brasil.



Logo após o comentário, Ana voltou atrás e se desculpou pelo uso da expressão. "Falo do 'BBB' com paixão, porque gosto do 'BBB'. Então desculpem os erros que cometo ainda, pela minha formação, idade e história. Não é justificativa, mas quero pedir desculpas", disse.





Ana cometeu a gafe durante uma conversa com Tati Bernardi, que atualiza os acontecimentos do BBB 24 durante o programa. Ao adiantar alguns dos assuntos que seriam comentados pela jornalista, a apresentadora usou a expressão ao chamar o intervalo.





"O negócio desandou, foi treta para todo o lado. Eu vou ter que fazer o intervalo agora, mas eu volto porque a coisa continua preta lá", disse ela, que logo se desculpou. "Desculpem, continua brava. Volto já", disse.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o ocorrido. "Ana Maria Braga lancou o 'a coisa tá preta' ao vivo. Segura a bomba", comentou um. "Ana Maria Braga falando que Leidy e Davi não tinham vocabulário e que estava tendo muito palavrão, mas ela foi lá e disse que 'a coisa está preta'. Rapidinho foi pro comercial", disse outro.

ana maria braga lançou o “a coisa tá preta” ao vivo 😂😭 segura a bomba — Gabriel (@bielzincp7) March 12, 2024





E vamos de Ana Maria Braga esquecendo que ela é uma mulher antiracista e dizendo que a "A coisa tava preta no BBB ontem" - "Ops, Braba". 🫣 — Brenda Porto (@BrenndaPorto) March 12, 2024





Ana Maria Braga acabou de dizer que a coisa tá “preta” lá na casa

Usou essa frase pra falar da briga do Davi com a leyd

Isso tudo só serve p racista se sentir confortável né #BBB24 #MaisVoce — LOBABOSS 7 (@lobaboss) March 12, 2024





