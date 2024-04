Reprodução Instagram - 4.4.2024 Luiza Possi e Ana Maria Braga no 'Mais Você'

No comando do matinal "Mais Você", Ana Maria Braga tem enfrentado polêmicas no tradicional quadro "Café com Eliminado", no qual entrevista os participantes que deixaram o "BBB". Nesta quinta-feira (4), a comunicadora recebeu o apoio da cantora Luiza Possi, que esteve no programa..





"Eu não estou gostando desses ex-BBBs vindo aqui e te tratando mal. Vem criticar? Pô, respeita a história. Respeita a história de Ana Maria. Se tiver ex-BBB te tratando mal, eu venho aqui, hein? Eu venho aqui", disse Possi.





Recentemente, Braga vem protagonizando polêmicas com os ex-participantes do reality. Uma delas foi quando entrevistou Yasmin Brunet e foi acusada pela torcida de Davi Brito de ter minimizado as falas problemáticas da modelo.





Outra delas, a mais recente, foi com Fernanda Bande. Nesta semana, a apresentadora e a bailarina trocaram alfinetadas durante o programa ao vivo . Após a entrevista, Bande revelou que se sentiu desconfortável durante a atração matinal .

