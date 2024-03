Reprodução/Globo BBB 24: frigideira pega fogo e Davi lida de forma errada; entenda

Os participantes do BBB 24 passaram por um susto na tarde deste domingo (24). MC Bin Laden se descuidou de uma frigideira com óleo que acabou pegando fogo.

Assustado, Davi pegou a panela e acabou lidando da forma errada. O brother apagou o fogo colocando água, mas essa não é forma correta, já que pode ter o risco de causar uma explosão.





O que o baiano deveria ter feito era desligar o fogão, e tampar a panela com um pano ou toalha umedecidos para abafar o fogo.

Nas redes sociais, os internautas comentaram o susto. "Gente que perigo! Ele se livrou de uma pesada agora", disse um; "Deu sorte que não explodiu na cara dele", declarou outro; "Misericórdia a sorte de não ter se queimado, nunca joguem água pra apagar fogo assim, sempre optem por um pano molhado", alertou um terceiro.

Equipe de Davi se pronuncia após susto com Davi

Com a repercussão do vídeo, a equipe de Davi se manifestou nas redes sociais e alertou os seguidores sobre a situação.

"Sobre esse ocorrido: sabemos que a forma que o Davi tentou conter o fogo NÃO É A CORRETA. Acredito que na hora do desespero, Davi acabou fazendo o que pensou na hora, sem se preocupar com as consequências", disseram.

Na sequência, eles compartilharam um passo a passo para educar os internautas. "1. Desligue o fogão. 2. Molhe um pano, torça-o retirando o excesso de água, para que este não pingue. 3. Coloque o pano sobre a panela/frigideira e espere até que esfrie (não saia mais vapor). 4. Nunca tente mover a panela ou frigideira. 5. Nunca jogue água, pois os respingos resultarão numa bola de fogo (explosão) com efeitos devastadores. Vamos nos cuidar sempre em nossas cozinhas para que isso não aconteça, gente", concluíram.

