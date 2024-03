Reprodução/redes sociais O cantor é filho do suposto líder máximo do Comando Vermelho, Marcinho VP

O rapper Oruam causou polêmica durante sua apresentação no Lollapalooza Brasil neste domingo (24). O cantor fez a apresentação usando uma camiseta branca escrito "liberdade" e com o rosto do seu pai, o suposto "líder máximo" do Comando Vermelho, Marcinho VP . Ele está preso no presídio de segurança máxima de Catanduvas (PR) desde 2006, por tráfico de drogas.



Vários que vêm pra cercar, pra me iluminar ou tentar roubar minha alma 🎶 pic.twitter.com/mwsbtbbIuk — 🅞🅡🅤🅐🅜 22 🃏 (@Oruam22__) March 24, 2024

Oruam estava se apresentava no palco Perry's by Johnnie Walker ao lado de TZ da Coronel. Essa não foi a primeira ocasião que homenageou o pai. Desde que começou a fazer sucesso, em 2021, ele vem fazendo menção a Marcinho VP nos shows.

Pedindo liberdade ao seu pai, Marcinho VP, Oruam e TZ da Coronel sobem ao palco do #LollaBR 🇧🇷 #LollaBRNoCanalBis pic.twitter.com/MAVOqbF6I9 — VOU DE GRADE (@voudegrade) March 24, 2024

Em dezembro de 2023, ele publicou que fez uma tatuagem com o rosto do pai no peito. Na barriga, o rapper também tatuou o rosto do seu "tio" Elias Maluco, o homem condenado pela morte do jornalista Tim Lopes e que foi encontrado morto em sua cela em 2020.

Oruam é um grande defensor do pai nas redes sociais, mas ressalta que "tem nada a ver" com os crimes cometidos por ele. Segundo ele, Marcinho VP "é o melhor pai do mundo". Oruam costuma ir visitá-lo constantemente na cadeia, no Paraná.

Em uma entrevista ao podcast PodPah, ele explica a relação que possui com o suposto líder do CV: "Vou visitar meu pai e ele fica todo bobo. Ele fala que os policiais lá falam de mim para ele, que fui para a casa do Neymar. Imagina para ele. Ele sofreu pra c*****, tá lá, pagando por tudo o que ele fez. Ninguém pode falar nada. É meu pai. Vagabundo fala vários bagulhos, querendo 'denegrir' minha imagem por causa dele. O bagulho que ele fez foi ele que fez, não tenho nada a ver com isso. Eu bombei não falando nada com meu pai, bombei com a minha música, sozinho."

