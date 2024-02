Reprodução/X - 21.02.2024 O ator ficou conhecido pelo personagem Keith Bishop na primeira versão da série





Nesta quarta-feira (21), o ator e comediante Ewen Maclntosh morreu aos 50 anos. Em uma publicação feita no X, antigo Twitter, a equipe do artista confirmou o ocorrido.

"Com grande tristeza anunciamos o falecimento de nosso querido gênio da comédia Ewen MacIntosh. Sua família agradece a todos que o apoiaram. Haverá uma cremação privada para familiares e amigos próximos em breve e um memorial comemorativo no final do ano", revelou o time. A causa da morte, no entando, ainda não foi divulgada à imprensa e ao público.





O criador da série, Ricky Gerves, lamentou o falecimento do amigo, que deu vida ao personagem Keith Bishop, na versão britânica da série "The Office", um dos maiores sucessos da carreira de Maclntosh. "Notícia extremamente triste. O adorável e muito engraçado Ewen MacIntosh, conhecida por muitos como 'Big Keith' de The Office, faleceu. Ele era original absoluto. Descanse em paz", desabafou ele.

O ator galês interpretou Bishop durante as duas temporadas do seriado e, nos cinemas, fez parte do elenco do filme "O Lagosta", lançado em 2015, do diretor Yorgos Lanthimos.

