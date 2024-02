Reprodução/Instagram - 14.02.2024 Marvel anuncia elenco de Quarteto Fantástico













A Marvel Studios anunciou, nesta quarta-feira (14), a escalação dos protagonistas do filme "Quarteto Fantástico". Através de uma postagem no Instagram da conta oficial da empresa, os atores Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn foram os escolhidos para viver os heróis nas telas do cinema.





"Feliz Dia dos Namorados da primeira família da Marvel!", postou a conta em referência ao feriado, que ocorre internacionalmente no dia 14 de fevereiro. Além disso, o perfil também confirmou a data de estreia do longa-metragem: 25 de julho de 2025. O filme conta com a direção de Matt Shakman, que comandou a minissérie "WandaVision", de 2021.





Com isso, os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) comemoraram o anúncio no X, o antigo Twitter. "É oficial, temos o novo Quarteto Fantástico", escreveu um fã. "O elenco do novo filme do Quarteto Fantástico é lindo. Obrigado, Marvel", comentou um internauta. "O elenco do Quarteto Fantástico... Extremamente fantástico", brincou uma terceira.





No entanto, a escolha divulgada não agradou alguns fãs. "Saiu o elenco oficial do Quarteto Fantástico e não foi o que eu queria", opinou uma usuária. "Não gostei do elenco de quarteto fantástico", avaliou outra.





O filme iniciará a fase 6 do MCU, comandado por Kevin Feige, diretor da Marvel Studios.

