Reprodução Instagram/ TV Globo - 7.2.2024 Diego Martins como repórter no 'Encontro'

Kelvin de “Terra e Paixão” se despediu do público com o fim da novela , mas Diego Martins retorna às telinhas. Dessa vez, o ator sai do horário nobre e vai às manhãs da emissora no “Encontro com Patrícia Poeta”, onde fará a cobertura do “BBB 24”.



Visto no programa pela primeira vez nesta terça-feira (6), o intérprete terá um quadro semanal voltado ao reality global. A proposta é que ele saia pelas ruas e converse com o público para saber as opiniões dos espectadores sobre as dinâmicas e participantes.



O quadro fica no ar até abril deste ano, quando o “Big Brother Brasil 2024”, apresentado por Tadeu Schmidt e dirigido por Boninho, chega ao fim. A previsão é de 100 episódios, com a grande final no dia 16 de abril.



Recentemente, Diego Martins ‘invadiu’ a casa mais vigiada do Brasil ao lado de Amaury Lorenzo, par romântico dele em “Terra e Paixão”. A dupla de atores participou do quadro apresentado pelo também ator Marcos Veras.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: