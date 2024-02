Reprodução/IMDb - 04.02.2024 Helena Rojo em 'O Privilégio de Amar'; atriz mexicana morreu aos 79 anos





A atriz mexicana Helena Rojo morreu neste sábado (3), aos 79 anos. Conhecida pelos trabalhos em novelas do México, a artista morreu na própria casa, na Cidade do México. A causa da morte não foi informada.





As informações foram confirmadas pela TV Foro, emissora mexicana de notícias. Rojo foi diagnosticada com câncer no fígado há alguns anos. Ela deixa o marido, Benjamín Fernández, e três filhos, Elena, Patricia e Leo Rojo, fruto de um casamento com Juan Ferrera.





Um dos papéis de maior destaque de Helena foi o de Luciana Duval, na novela "O Privilégio de Amar" (1998). Na trama, a atriz interpretou uma vilã, a mãe da mocinha Cristina (Adela Noriega).

Ela também atuou em produções como "Abraça-me Muito Forte" (2000), "Amor Real" (2003), "Cuidado com o Anjo" (2008), "Coração Selvagem" (2009), entre outros.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: