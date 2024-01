Reprodução TV Globo/Instagram Ana Maria Braga recordou do amigo e parceiro profissional Tom Veiga

O "Mais Você", atração matinal da Rede Globo, completa nesta quinta-feira (25) o marco de 6.000 edições produzidas. Ao relembrar dos principais marcos do programa, Ana Maria Braga prestou uma homenagem a Tom Veiga, intérprete do Louro José, e não conseguiu conter as lágrimas.





"Desses 6.000 programas nossos, em 5.172 programas, eu tive um fiel escudeiro, uma presença constante, o meu querido Louro José. Já são 828 programas sem você, Tom. Mas que bom que você deixou meu querido e amado Louro Mané", iniciou a apresentadora.





Ana Maria Braga então chamou o VT de um compilado com as falas mais marcantes do personagem, que se consolidou como um dos mais conhecidos da história da TV brasileira. Quando a homenagem terminou, a apresentadora retornou ao vivo com a voz embargada e os olhos cheios de água.





"Ele [Tom Veiga] foi uma pessoa que me fez rir muito. Acho que, nunca na minha vida, tive alguém como o Louro José. A gente não tinha vergonha de ser o que a gente era. E ele era muito bom no que fazia. A gente ria muito. Quando relembro do nosso tempo, é uma coisa de não conseguir parar de ver e nem de rir. Eu choro de rir e morro de saudade. Beijo, Louro. Beijo, Tom", disse ela, enquanto secava as lágrimas com um lenço.

