Reprodução Globo Ana Maria não comandou o 'Mais Você' nesta sexta-feira (12)

Maycon, o primeiro eliminado do "Big Brother Brasil 2024" , não foi recebido por Ana Maria Braga no "Mais Você" desta sexta-feira (12). Substituída por Talitha Morete e Fabrício Battaglini, a apresentadora esteve ausente no programa matinal e a Web não perdoou a "fugida" dela do café da manhã com o brother.





"E a Ana Maria Braga que não apreceu no programa hoje? Maycon não tem sorte mesmo", escreveu uma internauta no X, antigo Twitter. "Aqui entre nós, não é que a rainha das nossas manhãs meteu uma folga para não tomar café da manhã com o tio da merenda?", debochou outra.

Confira a reação da Web:

Anamaria abrindo a pastinha “atestados” pra pular essa https://t.co/8jaLORJmr5 — Bic Müller  (@bicmuller) January 12, 2024





E a Ana Maria que pediu folga pra não entrevistar o Maycon no mais você KKKKKKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/6SFjDVegXP — Gabriel (@IGabu_) January 12, 2024





Saiu no paredão que armou com 8% e ainda não vai ser entrevistado por Ana Maria pois ela está de folga ksksksksksk #BBBB24 | #BBB24 pic.twitter.com/9MaLK558zD — lucs 🧜‍♀️🐝 (@Lucsttuitta) January 12, 2024





A DIVA METEU UM ATESTADO HJ KKKKKKKKKKKKKKKKKK ANA MARIA BRAGA ICONICA #BBB24 pic.twitter.com/YsgOBNjZqO — DG (@douglasdantaz) January 12, 2024









Nesta sexta-feira (12), durante o "Encontro com Patrícia Poeta", a esposa de Maycon, Franciane de Souza, analisou o cancelamento do marido no reality global e citou a dificuldade da família em lidar com os comentários de ódio direcionados ao competidor .





"Ele está bem chorãozinho, emotivo. Ele ficou muito assustado com tudo, porque ele não conseguiu se expressar de uma forma que as pessoas não vissem como preconceito ou como machismo", disse ela

