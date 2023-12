Reprodução/Instagram Tom Veiga, o Louro José, é homenageado em Nova York; filha e ex-mulher choram

Tom Veiga, intérprete do famoso Louro José, ganhou uma homenagem da filha, Alissa Veiga, de 17 anos, na Time Square, nos Estados Unidos. O intérprete morreu em 2020.

A jovem quis homenagear o amor dos pais com uma surpresa para a mãe, Alessandra Veiga, três anos após a morte do colega de Ana Maria Braga .





No vídeo, imagens do casal em momentos românticos foram exibidos na famosa rua de Nova York e levaram mãe e filha às lágrimas.

"Querem me matar do coração. Que surpresa maravilhosa. Digna de uma surpresa do Tom Veiga. Ainda estou em êxtase", escreveu ela na legenda.

Alessandra Veiga e Tom Veiga foram casados 14 anos e, a última segunda-feira (4), marcou 20 anos que eles se conheceram.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: