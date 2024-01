Reprodução TV Globo - 25.1.2024 Jeito Moleque no 'Encontro com Patrícia Poeta'

A banda "Jeito Moleque" esteve no "Encontro com Patrícia Poeta durante a manhã desta quinta-feira (25) como atração musical principal do programa matinal da Rede Globo. No entanto, os músicos acabaram virando meme nas redes sociais por interpretarem um sucesso internacional e, segundo internautas, deslizarem na afinação da melodia e errrarem na pronúncia da letra.







Durante o programa apresentado por Patrícia Poeta e que antecede o "Mais Você", os integrantes da banda cantaram "I Want It That Way"", um dos clássicos mais famosos da icônica boyband internacional Backstreet Boys.





A performance, no entanto, dividiu opiniões. Isso porque alguns espectadores elogiaram o grupo, considerando a música como uma homenagem à banda internacional.





Por outro lado, outros internautas que acompanharam o "Encontro com Patrícia Poeta" fizeram piadas com o momento e compararam os integrantes da banda "Jeito Moleque" com Arthur Aguiar, que virou meme ao desafinar enquanto cantava "Fora da Casinha". O episódio envolvendo Arthur Aguiar aconteceu em 2022, quando Fátima Bernardes ainda era titular da atração.

Confira as reações da Web:

no currículo: inglês intermediário



realidade: vocalista do jeito moleque cantando backstreet boys pic.twitter.com/EwbwloXSSp — daniel (@daneldix) January 25, 2024





jeito moleque cantando backstreet boys superou o fora da casinha #Encontro pic.twitter.com/OBNHp6NaLh — Eles que Lutem (@elesquelutempod) January 25, 2024





Eu no karaokê sou igual o jeito moleque 🗣️🗣️🗣️🗣️ #Encontro pic.twitter.com/UXobrb5Mlh — Brenno Moura (@brenno__moura) January 25, 2024





Como que o Jeito Moleque se preza a cantar Backstreet Boys no #Encontro sendo que mal sabe a letra em inglês gente? Kkkkkkkkk ai senti uma vergonha alheia — louquinhas (@loocasonofre) January 25, 2024





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: