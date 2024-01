Reprodução/Globo Maria Fernanda Cândido, religão e mais: web elogia estreia de Renascer

A estreia de Renascer deu o que falar nas redes sociais. A nova novela das nove da Globo recebeu muitos elogios dos internautas e entrou para os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

Entre as cenas mais faladas na web estão a participação de Maria Fernanda Cândido após anos longe da telinha, a representação da religião africana e mais.





A produção é um remake da trama de Benedito Ruy Barbosa, exibida originalmente em 1993. Após o anúncio da adaptação o público se dividiu já que a última novela do horário nobre também trouxe uma trama rural.

Apesar das críticas iniciais, os internautas não deixaram de elogiar o texto, fotografia e atuação do elenco.

E acabou a participação da Maria Fernanda Cândido vivendo uma personagem que não existia em 1993. #Renascer pic.twitter.com/YXW2GUD4yw — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 23, 2024









maria fernanda cândido na tv… emoções a flor da pele… mulher… diva… loba… pic.twitter.com/XpZ0pRBYPe — taty (@germanottinha_) January 23, 2024









Maria Fernanda Cândido aceitou o papel pelo carinho que mantém pelo Benedito. Ela mesma disse que era uma oportunidade de se reconectar com o universo dele que foi um autor fundamental na trajetória dela. #Renascer pic.twitter.com/vtJCMla0Fi — Novelando (@novelandu) January 23, 2024









Que cena MARAVILHOSA #Renascer

Não tem jeito, as primeiras fases das novelas são sempre um primor pic.twitter.com/BgBxfKIlnX — Bic Müller  (@bicmuller) January 23, 2024









O FOLCLORE BRASILEIRO É FODA PRA CARALHO.

QUE CENA MAIS LINDA MEU DEUS! #Renascer pic.twitter.com/HaHHdrWz2L — Gabriel Coutinho (@miudeuso) January 23, 2024









tô muito renascido veyr a fotografia um luxo #Renascer pic.twitter.com/S98QkVG2SN — luc (@fentwd) January 23, 2024









#Renascer mal começou e eu já estou pensando no sofrimento que vai ser quando a novela mudar de fase e eu não ver mais o Humberto Carrão na minha tv todos os dias pic.twitter.com/INTbdxKCn6 — Daniela Lima (@Danielalimad) January 23, 2024

em menos de 1 capítulo o zé Inocêncio já plantou e já colheu que coisa não?! #Renascer pic.twitter.com/cZ1esSjq09 — joão deivison 樂★ (@joaodeivison) January 23, 2024













