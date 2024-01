Reprodução Instagram - 11.1.2024 Taís Araujo

Taís Araujo usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para tranquilizar os fãs e explicar o motivo de ter sido internada e afastada das gravações do reality musical "The Masked Singer Brasil", atração da Rede Globo em que atua como uma das juradas.







"Oi, amores. Essa mensagem é para agradecer todas as mensagens de carinho que recebi durante esses dias. Tive uma crise, uma hérnia lombar muito forte que eu não conseguia me mexer. Dores muito, muito fortes, mas fui muito bem atendida", iniciou a atriz, que está cotada para protagonizar "Mania de Você", próxima novela das nove de João Emanuel Carneiro .





Jurada da competição de celebridades mascaradas da Rede Globo, Araujo também comentou a ausência dela no programa, que já teve três episódios gravados. "Infelizmente, eu não pude participar dos três primeiros episódios do 'The Masked Singer Brasil', mas tenho certeza de que foram maravilhosos, brilhantes, divertido. Porque essa é a natureza do programa", explicou.





A esposa de Lázaro Ramos ainda tranquilizou os fãs que a acompanham nas redes sociais, garantindo que ela já havia recebido alta e tinha tido uma melhora significativa nas dores que estava sentindo. ""Eu estou bem, já estou até na Bahia, de volta, e agora são meses de fisioterapia e cuidados intensos", concluiu.

