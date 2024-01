Reprodução/Globo - 04.01.2024 Viviane Araújo se emocionou ao falar da morte de Quinho do Salgueiro no 'Encontro'





Viviane Araújo se emocionou ao falar de Quinho do Salgueiro no "Encontro", nesta quinta-feira (4). O sambista morreu aos 66 anos , na última quarta-feira (3), após sofrer uma insuficiência respiratória. Ele lutava contra um câncer no pulmão.





A rainha de bateria do Salgueiro caiu no choro enquanto relembrava a relação com Quinho. "Quando eu subia no palco da bateria, ele me anunciava e brincava. Ele era assim, brincalhão, irreverente. Ele falava: 'No palco da Furiosa, a rainha das rainhas'", afirmou.

"Quinho, você vai fazer muita falta para gente. Estamos sentindo muito a sua partida, todos nós salgueirenses, mas você está em um lugar melhor. Você descansou, sua luta foi difícil. O importante é o que você deixou aqui para gente, sua alegria e irreverência", completou.

A escola de samba carioca cancelou o ensaio desta quinta-feira em homenagem ao sambista. "Seu canto, sua alegria, seu amor pelo Salgueiro vai ecoar eternamente! O ensaio de hoje está cancelado", afirmou a agremiação no Instagram, entre outras declarações a Quinho.