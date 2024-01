Reprodução/Instagram - 04.01.2024 Rômulo Arantes Neto exaltou o amigo Daniel Erthal pela venda de cerveja no Rio de Janeiro





Daniel Erthal, ex-galã de "Malhação", viralizou nas redes sociais após mostrar a rotina de trabalho vendendo cerveja no Rio de Janeiro. Rômulo Arantes Neto notou a repercussão do amigo na web e decidiu prestigiou o empreendimento do amigo em Copacabana, nesta quarta-feira (4).





No Instagram, Rômulo contou que deixou as gravações de "Fuzuê", na Globo, e foi até a Zona Sul do Rio para encontrar Daniel, com quem tem uma amizade de anos. "É um 'brother' meu de muitos anos, parceiro da vida de ator. É muito legal isso, que a gente faz amigos no trabalho, e tenho essa amizade super antiga com o Dani. Nos conhecemos na emissora anos atrás, é muita história", afirmou.

"Estou muito feliz por ele ter vindo me prestigiar aqui no meu empreendimento. Convido todos vocês a passarem aqui", respondeu Erthal no vídeo. O ator da atual novela das sete da Globo ainda elogiou o amigo pelo negócio: "O que a gente está vendo aqui é uma coisa muito especial, humana [...] Ele se despiu completamente de vaidade, botou a cara. Ele precisa pagar conta, dar comida para o cachorro dele, se alimentar, pagar o aluguel dele".

"Realmente, trabalhar com arte é uma carreira muito difícil e instável. Por isso também comecei a empreender tem bastante tempo e graças a Deus as coisas estão fluindo. Mas são tantos amigos, artistas pelo mundo que vivem essa instabilidade e não conseguem pagar a própria conta e tem que descer a qualidade de vida completamente para sobreviver. Então é muito bonito ver esse meu camarada se despindo de vaidade, guerreiro, empreendendo, vendendo cerveja na rua e correndo atrás para pagar as contas", completou.

Enquanto realizava as vendas na última noite, Daniel Erthal ainda fez uma transmissão ao vivo com Rômulo Arantes Neto e agradeceu a visita do amigo. Veja abaixo: