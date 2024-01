Reprodução/Globo - 03.01.2024 Aline será salva de cativeiro em 'Terra e Paixão'





Aline (Bárbara Reis) será salva do cativeiro de Antônio (Tony Ramos) em "Terra e Paixão", no capítulo desta quarta-feira (3). A sequência da novela da Globo promete muita emoção e ação, já que será marcada pelo reencontro da viúva com Caio (Cauã Reymond) e uma troca de tiros envolvendo Marino (Leandro Lima).





Caio e Marino vão encontrar Aline após Ramiro (Amaury Lorenzo) trair o fazendeiro e tirar as reféns do cativeiro. O capanga sofreu uma vingança de Antônio, foi espancado e deixado na estrada para ser atropelado. Ele foi encontrado por Kelvin (Diego Martins), em uma cena que rendeu muitos elogios dos espectadores na web.



No hospital, Ramiro dará uma pista sobre o paradeiro de Aline e a freira Teresinha (Laura Prado) sequestradas. Caio e Marino vão conseguir interceptar o carro onde a dupla está e o momento contará com uma troca de tiros entre os peões e a polícia.

"Não adianta resistir! Vocês não têm para onde correr, já estão cercados! Se entreguem e acabem com isso", dirá Marino, diante do receio de acertar Aline entre os tiros. Caio consegue resgatar as duas e vai se emocionar: "Agora acabou. Vocês não vão mais ter que ficar naquele buraco. E foi graças a isso aqui também. Quando vi o anel de tucum na tapera, sabia que era um recado da Aline para mim".

Aline decide prestar depoimento antes do encontro com os familiares e vai ressaltar no relato: "Por mais exausta que esteja, eu quero justiça! Quero ver Antônio La Selva na cadeia". Após a passagem na delegacia, a viúva ainda vai se emocionar ao ser surpreendida com uma festa de boas-vindas.

Reprodução/Globo - 03.01.2024 Aline presta depoimento ser salva de sequestro em 'Terra e Paixão'