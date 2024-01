Reprodução / TV Globo Web elogia atuação de Diego Martins em cena de Kelvin encontrando Ramiro

No capítulo desta segunda-feira (1) de Terra e Paixão, Kelvin encontrou Ramiro desacordado e desfigurado após o rapaz ser espancado por Antônio como vingança por ter tirado as reféns do cativeiro. Após o espancamento, o fazendeiro mandou que deixassem Ramiro na estrada para que fosse atropelado.

Sortudo, Kelvin encontra o namorado à tempo, mas acredita que ele está morto pela aparência de Ramiro. "Não! Não! Não! Não pode ser! Ramiro, acorda. Acorda, Ramiro. Não me deixa, por favor. A gente tem que viver o nosso amor... a gente tem que casar... formar a nossa família...", ele grita.

Os internautas elogiaram muito a atuação de Diego Martins, que interpreta Kelvin na novela.

“Que interpretação potente e emocionante do Diego Martins. Foi muito emocionante mesmo”, escreveu um. “O Diego tá de parabéns pela atuação. Foi visceral”, disse outro. “Que cena emocionante. Diego Martins é um ator incrível”, elogiou mais uma.

O Kelvin encontrando Ramiro 😭 Tô com o coração dilacerado com essa cena! #TerraEPaixão pic.twitter.com/3hG4oRkfIV — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 2, 2024