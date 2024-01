Reprodução/Instagram Jovem que morreu em BMW era sobrinho de participante do MasterChef 2022

Gustavo Pereira Silveira Elias, um dos jovens encontrados mortos dentro de uma BMW em Balnerário Camboriú (SC), era sobrinho do participante do MasterChef 2022 Bruno Nogueira. Gustavo tinha 24 anos e havia se mudado para Florianópolis há poucos dias e afirmou ao tio que a mudança era a realização de um sonho.

Bruno Nogueira compartilhou algumas mensagens trocadas com o sobrinho nas redes sociais. "Te amo muito também. Lembra que eu te falei que tinha coisas boas vindo? Me mudei ontem para Florianópolis. Vim para cá em busca de networking , ficar rico. Reza por mim e me deseja sorte", disse Gustavo.

Nos Stories do Instagram, o ex-MasterChef lamentou a morte do jovem: "Eu perdi um grande amigo, um dos meus maiores incentivadores. Eu não estou conseguindo acreditar, Gu. Meu amado sobrinho". "Tio se orgulha muito de você. Sempre se orgulhou e para sempre vai se orgulhar", acrescentou.

Além de Gustavo, outros três jovens foram encontrados mortos dentro do veículo: Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, e Nicolas Kovaleski, de 16. A causa das mortes ainda não foi divulgada, mas a Polícia Civil de Santa Catarina acredita que a tragédia tenha sido causada por uma falha mecânica que teria provocado um vazamento de monóxido de carbono para o interior do carro.