Reprodução/Instagram O ex-participante do reality show sofreu um acidente doméstico

Thyago Cesar, do reality show Ilhados com a Sogra, da Netflux, sofreu um acidente doméstico. O apresentador teve parte do rosto e do corpo queimados após fritar coxinhas de maneira errada. O marido de Mayara Tenório publicou mais detalhes da situação e alertou seus seguidores.





Na última segunda-feira (1º), Thyago contou que as não se atentou às instruções da embalagem de um pacote do alimento. "Não é bem o Réveillon que eu esperava, né? Tomem muito cuidado ao fritarem coxinhas, gente. Tem coxinhas que não são para fritar no óleo", contou.

"Com a alta temperatura, saiu espirrando óleo quente para todo lado, coxinha saiu estourando pela casa toda. O óleo estourou em cima de mim e tive algumas queimaduras, mas tudo poderia ter sido evitado se eu tivesse lido a embalagem", acrescentou.







"Leiam as embalagens, povo lindo. É de extrema importância. As consequências poderiam ter sido muito piores, mas vou me recuperar. Agradeço a Deus pelo livramento, eu e May estamos bem. Obrigado pelas mensagens e mais uma vez reforço, leiam as embalagens, evitem acidentes", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko