Divulgação A mãe do jogador divulgou uma foto e o nome da mulher que o acusou de estupro

Maria Lúcia Alves, mãe do ex-jogador Daniel Alves, expôs nas redes sociais o nome e o rosto da mulher que acusa seu filho de estupro. Na publicação, Maria ainda ataca a moça e questiona se ela estaria de fato traumatizada, já que participou de festas e eventos nos últimos meses.



O nome e o rosto da mulher não haviam sido revelados até então, e a atitude da mãe do ex-atleta decepcionou os internautas. "Aqui está a comemoração dela, que alega impossibilidade de trabalhar e deterioração significativa em suas atividades diários pós 'trauma'", escreveu.

Em 30 de dezembro de 2022, Daniel Alves foi a uma boate em Barcelona. O ex-atleta foi acusado de estuprar uma moça de 23 anos no banheiro do local.

Um mês após o crime, Daniel teve sua prisão preventiva determinada, no centro penitenciário Brians, na periferia de Barcelona. Em agosto, o atleta acabou se tornando réu no caso. O ex-jogador de futebol está preso e aguarda julgamento, com data marcada para 5 de fevereiro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko